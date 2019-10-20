بالصوت: كتائبيون يختبئون وراء المتظاهرين...ويستغلّون...فاستمعوا الى الرسالة المرفقة

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يعمد حزب الكتائب في اكثر من منطقة للاختباء وراء المتظاهرين وتظهير ان بعض التحركات شعبية صرفة.

ويتم تناقل رسائل صوتية عبر الواتساب لكتائبيين يحضرون لاعمال تخريبية في عدد من البلدات المتنية، ومن بينها رسالة بصوت الكتائبي ايلي سلامة من بلدة بولونيا، يدعو الى ازالة صور لرئيس الجمهورية واستقدام رافعات لهذه الغاية.

علما ان كتائبيين يديرون قطع الطرق في بعض المناطق المتنية، ومن بينها طريق جل الديب ومزرعة يشوع، ويحرضون الناس على توجيه شتائم في حق موقع الرئاسة وشخص رئيس الجمهورية.

وتشكّل هذه الظاهرة عملية خداع للناس والرأي العام، للتحريض من جهة، وتقليب الناس من جهة اخرى، ومحاولة اخذهم الى مشاريع حزبية غير واضحة الأهداف.(استماع الى الرسالة النصية المرفقة)