اليكم الطرقات السالكة والمقفلة

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أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق انفاق المطار باتجاه اوتوستراد خلدة الدامور السعديات سالكة.

ودعت الى سلوك طريق السعديات باتجاه الطريق البحري القديم وصولا الى الكورنيش البحري صيدا.

وأشارت الى أن الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس هي : ساحة النور، ضهر العين، الاوتوستراد الرئيسي حتى المدفون، أما الطريق البحرية فهي سالكة حالياً.

ولفتت الى أن الطرقات المقطوعة في المتن الشمالي هي : اوتوستراد جل الديب ونهر الموت بالاتجاهين، بولفار سن الفيل عند تقاطع الاتحاد، المتن السريع عند مفرق الرويسات، جسر الواطي.

وعند الساعة 12:00 ظهرا قُطع اوتوستراد الدورة بالاتجاهين.

أما الطرقات المقطوعة في الجنوب: في صيدا: دوار ايليا، جسر البيسارية، العاقبية، البوابة الفوقا، عدلون.

وفي النبطية: مفرق النجارية دوار كفررمان مرجعيون ابل السقي محطة مرقص مثلث سوق الخان الخيام.

اوتوستراد الزهراني النبطية مفرق النجارية ما زال مقفلا في الإتجاهين، وكذلك استمرار اقفال دوار ايليا في صيدا وقطع طريق سينيق بالعوائق.

وفي البقاع، قطعت طرقات: المصنع، جلالا، سعدنايل، الكرك، المرج، شتورة، قب الياس بالسواتر الترابية، كما اقفل اوتوستراد رياق بعلبك ومستديرة ابلح الفرزل.

وفي بعلبك، قطعت الطرقات الجبلي والعين واللبوة.

كما أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق العاقبية البحرية مقطوعة بالسواتر الترابية وتم تحويلها الى طرق فرعية.

أما الطرقات المقطوعة ضمن جونيه: جبيل العقيبة الصفرا غزير قرب السي سويت الطريق البحرية قرب شركة الكهرباء.

الطريق البحرية انفه مقطوعة بالسواتر الترابية.

وفي حلبا، قطعت الطرقات في تل بيرة العبودية، برقايل داخل البلدة، ساحة العبدة، ساحة حلبا، كما ان طريق العقيبة غزير ذوق مكايل ما زالت مقفلة وتحويل السير نحو الطريق البحرية، وطريق العبدة - المنية في اتجاه طرابلس مقفلة امام السيارات.

وتم قطع السير على طريق عام كفر حزير شكا وعلى طريق عام طرابلس كوسبا محلة السامرية.

وفي منطقة عاليه، قطعت الطرقات عند مستديرة عالية، بحمدون، رويسات صوفر، مدخل جسر المديرج-صوفر.

وفي خلدة، تم قطع السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين امام افران شمسين والطريق البحرية سالكة.