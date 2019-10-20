living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم الطرقات السالكة والمقفلة

20
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق انفاق المطار باتجاه اوتوستراد خلدة الدامور السعديات سالكة.

ودعت الى سلوك طريق السعديات باتجاه الطريق البحري القديم وصولا الى الكورنيش البحري صيدا.

وأشارت الى أن الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس هي : ساحة النور، ضهر العين، الاوتوستراد الرئيسي حتى المدفون، أما الطريق البحرية فهي سالكة حالياً.

ولفتت الى أن الطرقات المقطوعة في المتن الشمالي هي : اوتوستراد جل الديب ونهر الموت بالاتجاهين، بولفار سن الفيل عند تقاطع الاتحاد، المتن السريع عند مفرق الرويسات، جسر الواطي.

وعند الساعة 12:00 ظهرا قُطع اوتوستراد الدورة بالاتجاهين.

أما الطرقات المقطوعة في الجنوب: في صيدا: دوار ايليا، جسر البيسارية، العاقبية، البوابة الفوقا، عدلون.

وفي النبطية: مفرق النجارية دوار كفررمان مرجعيون ابل السقي محطة مرقص مثلث سوق الخان الخيام.

اوتوستراد الزهراني النبطية مفرق النجارية ما زال مقفلا في الإتجاهين، وكذلك استمرار اقفال دوار ايليا في صيدا وقطع طريق سينيق بالعوائق.

وفي البقاع، قطعت طرقات: المصنع، جلالا، سعدنايل، الكرك، المرج، شتورة، قب الياس بالسواتر الترابية، كما اقفل اوتوستراد رياق بعلبك ومستديرة ابلح الفرزل.

وفي بعلبك، قطعت الطرقات الجبلي والعين واللبوة.

كما أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق العاقبية البحرية مقطوعة بالسواتر الترابية وتم تحويلها الى طرق فرعية.

أما الطرقات المقطوعة ضمن جونيه: جبيل العقيبة الصفرا غزير قرب السي سويت الطريق البحرية قرب شركة الكهرباء.

الطريق البحرية انفه مقطوعة بالسواتر الترابية.

وفي حلبا، قطعت الطرقات في تل بيرة العبودية، برقايل داخل البلدة، ساحة العبدة، ساحة حلبا، كما ان طريق العقيبة غزير ذوق مكايل ما زالت مقفلة وتحويل السير نحو الطريق البحرية، وطريق العبدة - المنية في اتجاه طرابلس مقفلة امام السيارات.

وتم قطع السير على طريق عام كفر حزير شكا وعلى طريق عام طرابلس كوسبا محلة السامرية.

وفي منطقة عاليه، قطعت الطرقات عند مستديرة عالية، بحمدون، رويسات صوفر، مدخل جسر المديرج-صوفر.

وفي خلدة، تم قطع السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين امام افران شمسين والطريق البحرية سالكة.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout