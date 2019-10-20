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أشارت معلومات "الجديد" الى أن الاجواء ايجابية من قبل القوى السياسية تجاة ورقة الرئيس سعد الحريري الاقتصادية، لافتة الى أن اتصالات جديه استكمالية تجري اليوم ومن دون اتخاذ اي قرار حول عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وتابعت المعلومات "اجتماع مصغر سينعقد للبحث في كيفية الخروج من الازمة".

ولفتت إلى أن "الافرقاء يطلبون اعطاء هذه الحكومة الفرصة الاخيرة حتى لا تتفاقم الاوضاع الاقتصادية

قبل البت باستقالة القوات اللبنانية، فالاولوية عند الحريري في انقاذ الوضع الاقتصادي وانجاز الموازنة".

وختمت "في هذه الظروف من حق الرئيس الحريري عدم قبول استقالة القوات... وعند عبور هذه الازمة يجري البحث في الاستقالة".