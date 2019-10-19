اللجنة المركزية للاعلام في التيار تعلق على الفيديو :الشخص المذكور ليس من مرافقي رئيس التيار

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

بعد الاطلاع على الفيديو المتداول الذي يظهر فيه احد المواطنين يشهر مسدسه في مواجهة عدد من المتظاهرين في منطقة الفنار، تؤكد قيادة التيار الوطني الحر رفضها التام للتصرف المذكور وادانتها له.

واذ تؤكد ان الشخص المذكور ليس من مرافقي رئيس التيار الوزير جبران باسيل كما يروج البعض لغايات مكشوفة، تعلن قيادة التيار في هذا السياق قرارها الحاسم باتخاذ الاجراءات المسلكية الداخلية المناسبة في حقه، مشددة على عدم تغطيتها اي تصرف من هذا النوع.