وهاب اقترح سلسلة اصلاحات: أتمنى على الحريري عدم الإكتفاء بموازنة من دون ضرائب لأنها لم تعد تكفي

A+
A-
غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر فقال:"أتمنى على الرئيس الحريري عدم الإكتفاء بموازنة من دون ضرائب لأنها لم تعد تكفي بل أقترح عليك ما يلي:
1-إقالة محمد شقير في جلسة الغد
2- إتخاذ قرار بتأمين ملياري دولار لقروض الإسكان
3- إنزال الفائدة إلى 5% لتحريك رؤوس الأموال
والباقي في جلسات أخرى".
أضاف:"
4- دولة الرئيس يجب إلغاء رواتب النواب والوزراء لأن الخدمة العامة مجانية وليست مدفوعة
5-إستعادة قطاع النفط من قبل الدولة والبدء بالإستيراد وإنزال أسعار المحروقات
6- إلغاء فرق ال15% في وزارة الصحة
هذه مقترحات سريعة دولة الرئيس".