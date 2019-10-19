وهاب اقترح سلسلة اصلاحات: أتمنى على الحريري عدم الإكتفاء بموازنة من دون ضرائب لأنها لم تعد تكفي

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غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر فقال:"أتمنى على الرئيس الحريري عدم الإكتفاء بموازنة من دون ضرائب لأنها لم تعد تكفي بل أقترح عليك ما يلي:

‏1-إقالة محمد شقير في جلسة الغد

‏2- إتخاذ قرار بتأمين ملياري دولار لقروض الإسكان

‏3- إنزال الفائدة إلى 5% لتحريك رؤوس الأموال

‏والباقي في جلسات أخرى".

أضاف:"

‏4- دولة الرئيس يجب إلغاء رواتب النواب والوزراء لأن الخدمة العامة مجانية وليست مدفوعة

‏5-إستعادة قطاع النفط من قبل الدولة والبدء بالإستيراد وإنزال أسعار المحروقات

‏6- إلغاء فرق ال15% في وزارة الصحة

‏هذه مقترحات سريعة دولة الرئيس".