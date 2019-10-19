بطيش :الناس تحتاج الى حلول عملية.. حان الوقت لاستعادة مليارات الهندسات الماليّة

A + A -

غرّد وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش عبر حسابه على تويتر معتبراً "أن الناس الموجوعة تحتاج الى حلول عملية ترسم لها طريق الخروج من الازمة. مؤكداً أن الوقت حان لاستعادة مليارات الهندسات الماليّة وهي أموال عامة. وأفاد بالقول أنه يمكن تقسيطها على ٥ سنوات عبر تسديد ٢٠ ٪؜ من المبلغ سنويا كي لا تتأثر ملاءَة من استفاد منها. وأكد أن فرنسا اعتمدت نظام الإقراض في حالة مشابهة عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ واستعادت الاموال مع الفوائد."

ثم أكد الوزير بطيش أنه "يحق لجميع اللبنانيين بنظام حماية اجتماعيّة واقرار قانون لضمان الشَيخوخة".

وختم في تغريدة أخرى بالقول "سأبقى أطالب باقرار نظام ضرائب اكثر عدالة وكفاءة، واعتماد الضريبة التصاعديّة على مجمل دخل الأسرة بما لا يؤثر على اصحاب الدخل المحدود".