قطع المزيد من الطرقات في مناطق عدة.. وهذه أبرزها

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ان الحركة الإحتجاجية في حلبا مستمرة أمام الخيمة التي نصبت في منتصف الشارع العام تحت ساحة حلبا، وازدادت أعداد المحتجين المطالبين ب"إسقاط النظام من أعلى الهرم حتى أسفله"، والمنددين ب"السياسة الضريبية التفقيرية للشعب" وب"حقوق عكار المهدورة"، وذلك على وقع اناشيد وطنية.

كما قدم أطفال حلبا المتواجدون مع أهاليهم في الحركة الإحتجاجية الورود البيضاء لعناصر الجيش المتواجدين قربهم.

ومن عكار أيضا أفاد مندوبنا ميشال حلاق ان المعتصمين قد اعادوا قبل قليل فتح طريق الدولية الحيصا- العبودية بالاتجاهين، بعد ان ازالوا العوائق ومخلفات الاطارات المشتعلة.

طرابلس

ومن طرابلس أفاد مندوبنا عبد الكريم فياض ان المحتجين في منطقة جبل محسن قطعوا طريق الجبل- المللولة بالاطارات المشتعلة.

كسروان

كذلك أفادت مندوبتنا في كسروان ملفينا عقيقي أن متظاهرين من ابناء بلدة عشقوت والبلدات المجاورة قطعوا الطريق عند مستديرة البلدة التي تربط ريفون وفيطرون وبزمار.

المتن

أما في المتن فأفادت مندوبتنا يولا الهيبي ان مظاهرة بالدراحات النارية جابت الأوتوستراد الساحلي انطلاقا من الصيفي مرورا بالكرنتينا وصولا الى الدورة مع الاستمرار بقطع جسر الدورة بالاتجاهين.

كذلك يستمر أقفال اوتوستراد ميرنا الشالوحي- الصالومي وسط انتشار أمني في المنطقة.

زحلة

ومن زحلة أفادت مندوبتنا ماريان الحاج ان طرقات الفرزل، الكرك، سعدنايل، تعلبايا، جلالا، شتوره، ترشيش وضهر البيدر جميعها مقفلة من قبل المتظاهرين، باستثناء اوتستراد زحلة وطريق ضهور شوير.

عاليه

وأفاد مندوبنا في عاليه رشيد زين الدين أن محتجين لا يزالون يقطعون الطريق الدولية في صوفر عند مفترق الأوتوستراد العربي، بالإطارات المشتعلة.

كذلك قطع حوالي 600 شخص من المحتجين الطريق الدولية عند مستديرة مدينة عاليه، إلا ان اللافت هو عدم احراق الإطارات كما جرت العادة. ويحاول المواطنون المتوجهون الى البقاع او بيروت، إيجاد طرق فرعية توصلهم الى مناطقهم.

البقاع الغربي

كما أفاد مندوبنا في البقاع الغربي مفيد سرحال أن طريق مجدل بلهيص كوكبا مقطوعة بالاطارات المشتعلة وطريق المنصورة قب الياس مقفلة بالسيارات من قبل معتصمين، والاجهزة الامنية والجيش يعملون على اعادة فتح هذين الشريانين الحيويين.

بعلبك

كذلك أفاد مندوبنا في بعلبك محمد أبو إسبر أن الحراك الشعبي المطلبي، أحكم قطع الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس، قرب مدخل مدينة بعلبك الجنوبي، بالعوائق والسيارات، وامتنع المحتجون عن حرق الإطارات المطاطية، حتى لا يؤذي دخانها سكان الحي ورواد المحلات المجاورة، وأكدوا استمرارهم بالتحرك وقطع الطريق سلميا.

وأفاد أيضا أن شبانا محتجين على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، قطعوا طريق بعلبك- التل الأبيض في محلة الكيال، المؤدية إلى البقاع الشمالي، بالإطارات المشتعلة بالإتجاهين.



راشيا

ومن راشيا أفاد مندوبنا مفيد سرحال ان الدعوة للاعتصام وقطع الطريق عند مثلث الست سارة على طريق عام ضهر الاحمر/راشيا تجددت مساء اليوم وبدأ التجمهر على وقع هتافات واناشيد وطنية وشعارات ضد السلطة، ويسمح المعتصمون فقط للسيارات العسكرية بالعبور، في حين تم تحويل الطريق الى البقاع من امام مقام الست سارة باتجاه الرفيد وبالعكس.

صيدا

وأفادت مندوبتنا في صيدا ايمان سلامة ان متظاهرين أقفلوا طريق عبرا عند كوخ الخروبي باطارات مطاطية وطريق القياعة النافعة في صيدا بمستوعبات نفايات، في وقت تشهد جميع طرقات صيدا حركة سير خفيفة.

ومن صيدا أيضا أفادت مندوبتنا حنان نداف ان عشرات المحتجين نفذوا اعتصاما ومسيرة عند دوار القناية، مدخل حارة صيدا، احتجاجا على الأوضاع الحالية ورفضا لفرض الضرائب، حيث رفعوا الاعلام اللبنانية وهتفوا من اجل التغيير والثورة.