هكذا علّقت حركة أمل على التحركات الشعبية وأحداث الجنوب

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بيان صادر عن حركة أمل:

في ظل المعاناة التي يعانيها الشعب اللبناني، والتي تترجمها التحركات الشعبية المستمرة في مختلف المناطق اللبنانية، يهم حركة امل ان تذكر بموقفها الثابت بالتصريح والممارسة بالانحياز لمطالب الناس وجمهورها؛

وفي ظل التأكيد على تمسك الحركة بالحريات وعلى ضمان حرية التعبير والتظاهر ، وإن شابت بعض التحركات تجاوزات بحق قياداتها ورموزها،

وفيما تشكر الحركة كل من تداعى الى التحرك التضامني لاستنكار التطاول على الامام السيد موسى الصدر ودولة الرئيس نبيه بري في مدينة صور فإن الحركة تؤكد رفضها للمظاهر المسلحة في شوارع المدينة، وهي بصدد اجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة، وهي تجدد مطالبة الجهات الامنية المختصة بممارسة دورها في حماية المواطنين بمن فيهم المتظاهرين.