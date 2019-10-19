قبل ألا يعود ينفع الندم... النائب إدكار طرابلسي للحريري ومجلس الوزراء: للاستعجال بالإصلاحات

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حيّا النائب ادكار طرابلسي اللبنانيين الذين سئموا السياسات الاقتصادية غير المجدية التي أوصلت البلاد الى ضائقة اجتماعية خانقة، مؤكداً حقهم في الاعتراض على القرارات الخاطئة، التي لا يمكن لأي مواطن الا وان يتبناها، وهذا ما كان التيار الوطني الحر قد ناضل لأجله منذ اليوم الأول.

وحذّر النائب طرابلسي، في الوقت عينه، المواطنين المعترضين من أن يسمحوا لصانعي الفوضى وللغوغائيين وللمخربين وللطوابير الخامسة من استخدامهم أو الاندساس بينهم للاعتداء على سلامة الملكيات الخاصة والقوى الأمنية وإخوتهم المواطنين وبالتالي تدمير البلاد وتركها للفوضى.

وتوجه النائب طرابلسي الى الرئيس سعد الحريري ومجلس الوزراء حاضاً إياهم على الاستعجال بالإصلاحات ورفض الخطوط الحمر الموضوعة حول رموز الفساد والمحميات المالية القادرة وحدها أن تنهض بالاقتصاد من جديد، وقال إن فترة 72 ساعة، مضى منها الكثير، ولا يجوز التباطؤ في أخذ القرارات الجريئة وقبل ألا يعود ينفع الندم.