السيد نصرالله: "ما بيقدر واحد يحكم البلد ٣٠ سنة، يروح يعمل حالو شريف مكة ويقعد على التل يتفرج!"

A + A -

توجه السيد نصرالله بخطاب من مدينة بعلبك بمناسبة مرور اربعين الحسين ومما جاء بكلامه:

" بالرغم من اهمية التطورات في المنطقة سأتحدث فقط عن الاحداث الراهنة في لبنان وأقول لاهل بعلبك واهل البقاع يثبتون على مر السنين انهم كانوا دائماً الصرخة القوية الحاضرة في الميدان. وعن الأحداث المستجدة في الساحة اللبنانية قال: " 24 ساعة مفعول الإدانة في لبنان والوضع المالي ليس نتيجة السنوات الثلاثة المنصرمة وليس مسؤولية هذا العهد إنما هو تراكم عشرات السنوات و لا يستطيع من حكم 30 عاما أن يلعب دور شريف مكة وأنه بريء من كل ما يحصل".

وأضاف: "جميعنا يجب ان نتحمل المسؤولية ونحن نتحمل المسؤولية من المعيب التنصل من المسؤولية خصوصاً الذين شاركوا في السلطة منذ 30 سنة وحاولوا ركوب الموجة اليوم فالكل يجب ان يتحمل مسؤولية المعالجة وعدم الانشغال. في هذا التوقيت بتصفية الحسابات السياسية مع بعض ويجب مقاربة وضعنا بين خيارين اما الانهيار المالي او الانفجار الشعبي تفرض علينا تحمل المسؤولية في معالجة الوضع الاقتصادي لتفادي الانفجار الشعبي".

ولفت السيد أن "الحكومة لم تقر حتى الان اي ضرائب وما حصل هو مناقشة افكار دعت الناس للنزول الى الشارع وهذا مؤشر مهم وخطير يجب معالجته" وأضاف " على الحكومة ان تقتنع ان الناس لم تعد تحتمل اي ضرائب جديدة وبعض من في السلطة لازال يعتبر ان الضرائب ستمر وما حصل في الشارع رسالة مهمة بأن الشعب لم يعد يطيق اي رسوم جديدة" وقال "هناك خيارات وافكار عرضت في مجلس الوزراء جديرة بالاحترام تحتاج الى حزم ونحن بلد ليس مفلساً وليس صحيحاً ان لا خيار الا فرض الرسوم والبعض في السلطة لا يريد ان يقتنع ان هناك حلول غير جيوب الناس وتحتاج الى شجاعة".

وأضاف " من اجل انقاذ الوضع في لبنان يجب ان يضحي الجميع اذهبوا الى خطة يضحي فيها الجميع الزعماء والمصارف من دون استثناء ونحن لم نقرر اي تحرك ضد المصارف في لبنان ورغم النفي من قبلنا الا ان البعض لا زال مصراً على بث هذه الاشاعات من اجل اضعاف الوضع الاقتصادي".

وشدد السيد أن هناك ازمة ثقة بين الشعب اللبناني والدولة واذا ذهبنا الى اجراءات صادقة وحقيقية ونحن سنحمي هذه الاجراءات ولو كانت قاسية وأضاف نحن لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية لان البلد وقته ضيق ولا نملك الوقت وقال: " في هذا الوضع حكومة التكنوقراط تسقط خلال فترة قصيرة وبعض من يطالب بها سوف يسعى الى اسقاطها. اذا عجزت الحكومة الحالية عن المعالجة سوف يصعب البحث عن حكومة تقوم بمعالجة الاوضاع وعلى الحكومة ان تعتكف من اجل المناقشة والبحث عن حلول."



توجه السيد للمتظاهرين قائلا "نقول نحترم ونقدر صرختكم والصوت وصل الى المسؤولين والرسالة هي للجميع ويجب أن يتصرف المسؤولين انطلاقا من استوعابهم للحركة الشعبية. اهمية تحركات الناس انها كانت صادقة وعابرة للطوائف ولذلك كانت معبرة جداً وانا استمعت الى كل الاصوات في الشارع" ولفت أنه لو نزل حزب الله الى الشارع لكان اصبح الحراك في مكان اخر وقوة هذه الحركة انها كانت بمعزل عن الاحزاب ويجب على الناس ان ينتبهوا من اى استثمار لهذا الحراك من قبل بعض الاحزاب المشاركة في السلطة منذ عشرات السنين. وقال على " على المتظاهرين احترام القوى الامنية هؤلاء اهلنا واخوتنا ولا يجوز الاعتداء عليهم".



وختم قائلا "نزلت حزب الله على الشارع ليست مثل أي "نزلت" اخرى فنحن لا نخرج قبل تحديد الأهداف وقد نبقى سنة وسنتين في الشارع ولمن يخوض معركة اسقاط العهد: "اسمعوا مني، عمبتضيعوا وقتكم، العهد ما فيكن تسقطوه" و من يتهرب من المسؤولية يجب ان يحاسب لانه لا يمكنه عندما يريد ان يتخلى عن مسؤولياته ومن يسعى الى اسقاط العهد نقول له العهد لن يسقط لا تهدروا الوقت"