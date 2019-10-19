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أسرار الصحف ليوم السبت 19 تشرين الأول 2019

19
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البناء
خفايا
قالت مصادر حكومية إنّ ثنائي حزبي يدفع برئيس الحكومة للاستقالة ورّطه بمهلة الـ 72 ساعة تحت شعار قبول مطالبه المسماة إصلاحية، والتي يشكل قرار وزير الإتصالات الذي فجر الإنتفاضة نموذجاً عنها وتضمّ زيادة ضرائب عديدة تكفي واحدة منها لتفجير البلد كما جرى، وقالت المصادر إنّ ذلك يدلّ على أنّ الرئيس سعد الحريري لم يتلقّ رسالة الشارع ويظنّ انّ وراء الشارع رسالة من حزب الله والتيار الوطني الحر فردّ عليها بالمهلة…

كواليس
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنّ متابعة عن كثب تقوم بها السفارات المعتمدة للمشهدين التونسي واللبناني لرؤية الإتجاه الجديد للموجة الشعبية العربية بعد سقوط موجة الربيع العربي، وإنّ قراءة هذه الموجة الجديدة لا تزال في بداياتها وسيُبنى على خلاصاتها رسم السياسات المناسبة، لكن أول الإستنتاجات هي سقوط القيادات التاريخية والتي كانت أوروبا تعتقد أنها راسخة.

الجمهورية
وصف وزير في "8 آذار" الرسوم والضرائب التي تفرض على المواطنين مثل "طعام البلبل" ما إن تدخل حتى تخرج ..

لاحظت أوساط سياسية أن أحد الوزراء لم يتعلّم عندما طرح لدى وصوله ضريبة على خدمة المواطن وشحَنَ الناس ثم عاد واقترحها في مجلس الوزراء وأشعل الفتيل.

وصف مرجع سياسي كلام أحد الوزراء - موضع إنتقاد التظاهرات - وكأنه يعيش على كوكب آخر.

اللواء
غمز
تدقق جهات حزبية بالعناصر التي أقدمت على إحراق مكاتب نواب في عاصمة محافظة جنوبية..

همس
يجمع سفراء دول معنية بمؤتمر «سيدر» معلومات دقيقة تتناول: ماذا يحصل، ولماذا، وكيف يُمكن أن ينتهي؟

لغز
تحدد دوائر معنية فترة ثلاثة أشهر لتحديد مستقبل الوضع في لبنان، لكن الفترة ستكون صاخبة بالتطورات الدراماتيكية..

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