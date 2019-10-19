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عناوبن الصحف ليوم السبت 19 تشرين الأول 2019

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الأخبار
«أقاتل كي أعيش»
فرصة حقيقيّة للتغيير
السلطة إلى القمع المفرط... بعد المسّ بمصرف!

البناء
جنبلاط وجعجع يشجّعان على استقالة الحكومة... ويحوّلان الأزمة للهجوم على حزب الله
الحريري في حال إنكار ويُمهل الشركاء 72 ساعة... وفضّ الاعتصام بالقوة
أمل وباسيل للإيجابيّة بحذر... ونصرالله يطلّ اليوم... و القومي : لا للضرائب

اللواء
إنتفاضة اليوم الثاني تواجه محاولة تعويم الحكومة .. والتسوية!
توترات ليلية في قصر بعبدا .. وإعتقالات في رياض الصلح .. وأوامر بانتهاء التحرك
خيارات الحريري الثلاثة التي انتقى منها الاستقالة المستحيلة أو المرجاة!

الجمهورية
الشعب يزعزع أمبراطورية السلطة
كلنا للوطن
"سلطة الأزمة" تلفظ أنفاسها الأخيرة" .. وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله

الديار
انفجار شعبي نتيجة الازمة الاقتصادية لعجز الحكم والحكومة عن حلها
مظاهرات شعبية اجتاحت لبنان ولم يشهد عهد ولا حكومة مثل هذه النقمة الشعبية
لماذا أضاع الرئيسان عون والحريري 3 سنوات حتى انهار الوضع الاقتصادي

L'Orient-Le Jour
« Soixante-douze heures pour changer de comportement, sinon... »

The Daily Star
Hariri drops gauntlet as protests rage

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