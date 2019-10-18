living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نحن من الشعب!

18
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نحن مع الشعب، ولا ُيمكن أن نكوَن، من موقِعنا الإعلامي كما الوطني، إلا مع الشعب. فنحن أصلاً من هذا الشعب. نعاني ما يعانيه، نأمل كما يأمل، ونثور كما يثور، وَنحذر من بعض سياسييه كما َيحذر...

فالوطُن أصلاً أرٌض وشعب، والدولة في أساِسها أرٌض وشعٌب وسلطة. سلطٌة َتحول دون الفوضى، وُتنّظم العلاقات بين الأفراد والمكّونات، وترعى مصالَحهم، وتؤّمن مستقبلهم...
ولعّل المشكلة الجوهرية في لبنان تكمن هنا بالذات. فالأرُض موجودة، وباتت في غالبها محَّررة، بفضل الجيش والشعب والمقاومة.
والشعُب أيضاً موجود، ُمقيماً في لبنان، أو منتشراً في أصقاع الأرض. وهو للمفارقة، ناجٌح جداً في الخارج كما الداخل، على عكِس دولِته، التي َيصُفها كثيرون بالفاشلة. فاشلة منذ ثلاثة عقود على الأقل، وليس فقط منذ ثلاِث سنواٍت كما يرِّوج البعض...
أما السلطة، فأيضاً وأيضاً موجودة. على عهد الوصاية، كانت موجودة، وكان أركاُنها اللبنانيون معروفين. وفي عهِد ما بعد الوصاية، وحتى عام 2016، كانت أيضاً موجودة، وكان أركاُنها أيضاً معروفين...
أمٌر واِحد فقط تغَّير بعد سنة 2016: الميثاق الذي اسُتعيد، والتوازن الذي عاَد بانتخاِب رئيٍس ُيمّثل الناس، وتشكيِل حكومٍة تحترم الشراكة، واجراء انتخابات نيابية على اساِس قانون يكرِّس التمثيل الصحيح.
أما ما عدا ذلك، فلم َيتغّير: أركان سلطة 1990-2016 استمروا بأصوات الناس أمراً واقعاً لا مفرَّ من التعامل معه، فاستعصى الاهتراء الوطني على مستوى الاقتصاد والفساد على النية الصادقة بالإصلاح...
واليوم، تزامناً مع حالة الغضب الشعبي، لم يتغير شيء: الصادقون بالإصلاح موجودون، لكّن أركاَن سلطة 1990-2016 أيضاً موجودون.
الفريُق الأول يرسم الخطط ويضع الحلول ويسعى إلى التنفيذ منذ ثلاِث سنواٍت على الأقل. أما الفريق الثاني، فيَتفّرج على المرسوم، وُيعرقل كل الحلول، ويمنع التنفيذ...
هذه هي خلاصُة ما َتقَّدم به رئيس الحكومة ووزير الخارجية اليوم. فإما إصلاٌح، وإما كارثة، والجواُب بعد اثنتين وسبعين ساعة فقط.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout