حمدان: دعوا أهلنا اللبنانيين يقودون هذه الانتفاضة

غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

ان بداية ظهور الاستعراضات الإعلامية الشخصانية لبعض الوصوليين على شاشات التلفزة في محاولة منها لطرح نفسها كبديل عن الطغمة السياسية الفاسدة والمفسدة تُجهض الى حد بعيد نضال أهلنا اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية الذين خرجوا دون عنوان سياسي ضيق او بتوجيه من تحركات او منظمات او غيرها فكانت هذه الجماهير تؤكد ان الشعب اللبناني هو المعلم والقائد ..

دعوا أهلنا اللبنانيين يقودون هذه الانتفاضة "انتفاضة الليل الساطع في ست الدنيا بيروت" وهو القادر على صنع تاريخنا ومستقبلنا ..