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أبرز ما جاء في كلام الرئيس سعد الحريري… وما هي المهلة الاي اعطاها لنفسه!!

18
OCTOBER
2019
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الحريري: رغم كل شيء سنبقى عائلة واحدة اسمها لبنان فالبلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له في تاريخنا وأتمنى من اللبنانيين ان يسمعوا كلامي الصريح

المهم كيف سنعالج هذا الوضع ونقدم له الحلول مع العلم ان هذا الوجع انفجر في الشارع لكنني احاول منذ 3 سنوات ان اقدم حلولا له

قلت ان الحل هو بتخفيض الفارق بين المصروف السنوي والمدخول السنوي وفي الوقت نفسه قلت للجميع بأن الحلّ الحقيقي هو زيادة المدخول في البلد

ربما هناك جهات في الداخل فرحت بما يجري وقامت “بقبة باط” للنزول الى الشارع وربما البعض يعتبر ان هناك موازين قوى اقليمية انقلبت ولكن هذا لا يلغي ان هناك وجع حقيق انفجر امس فالناس أعطتنا اكثر فرصة خلال 3 سنوات

ما أريده اليوم ان أخاطب اللبنانيين “من دون كفوف” وقررت ان أقلب الطاولة على نفسي كي لا تنقلب على البلد وبعد ما جرى منذ الامس بدأت أرى الامور من عين ثانية

أعطي نفسي وقتا قصيرا جدا وهي مهلة 72 ساعة فاما شركاؤنا في الوطن والتسوية يعطوننا جوابا مقنعاً او سيكون لي كلام آخر

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