هكذا علقت " حركة أمل" على التظاهرات!

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صدر عن حركة أمل البيان الاتي:

"إن ما يجري اليوم من تحركات شعبية وتحت عناوين محقة، انطلاقا من معاناة الناس وآلامهم وحقوقهم الطبيعية، إننا في حركة أمل نؤكد وقوفنا الى جانب المطالب المشروعة، والتي كانت قد دعت الحركة الى تحقيقها بمناسبات عدة سواء لجهة إعداد الموازنة ام لجهة تنفيذ الورقة الاصلاحية ، والدعوة الى إعلان حالة طوارىء اقتصادية.



لقد كانت الحركة على الدوام ضد فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، بخاصة الفئات الشعبية، وانطلاقا من موقفنا المبدئي بالحفاظ على حقوق الناس، تدعو حركة أمل الى التنبه من تسلل أدوات مشبوهة لحرف التحركات المطلبية عن مسارها الصحيح".