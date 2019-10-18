المركز الكاثوليكي للإعلام: إلى الإبتعاد عن فرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني

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إزاء ما تمر به البلاد من تظاهرات وإحتجاجات شعبيّة تعبّر عن غضب الشعب اللبناني بسبب الحالة الإقتصاديّة المزرية الّتي وصلت إليها البلاد، والّتي لم تعالج بشكل كاف إلى الآن،

يؤكّد المركز الكاثوليكي للإعلام على موقف السيّد البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الّذي أطلقه من كوتونو خلال جولته الراعويّة في أفريقيا،ويدعو المسؤولين اللبنانيّين إلى التمعّن والإصغاء إلى موقف البطريرك وإلى الإبتعاد عن فرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني، والعمل بجديّة على وقف الهدر في المؤسّسات العامة، ووقف أسلوب المحاصصة في الصفقات وضبط التهريب في المرافق الشرعيّة، والتوقّف عن نهب المال العام.

ويتوجّه المركز إلى جميع اللبنانيّين ويدعوهم إلى التحلّي بأعلى درجات الحكمة والمسؤوليّة في هذه الظروف الصعبة، وأن يحافظوا على وحدتهم الوطنيّة الّتي تبقى هي الضامن الوحيد لهزّ ضمائر المسؤولين وحثّهم ليستشعروا خطورة الوضع وليتحمّلوا مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب.

الخوري عبده أبو كسم +المطران بولس مطر