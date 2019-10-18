نداء من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن

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غرّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن عبر "تويتر"، وقالت: "أتوجه مجددا الى كل المواطنين المشاركين بالتظاهرات بالتأكيد ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله الدستور. ومن هذا المنطلق، أهيب بكل المشاركين عدم التعرض للاملاك العامة والخاصة واقفال الطرقات وتفادي اعمال التكسير والتخريب المنافية لاخلاقيات اللبنانيين.



وعليه، وتفاديا لكل ما ذكر، فان القوى الامنية سوف تتعامل بما يمليه عليه واجبها للحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم. أعود واكرر، بانه علينا أن نتفادى تفاقم الامور وأن نعمل على ايجاد الحلول، وأن نتعاون لتقليص الاضرار غير المبررة".