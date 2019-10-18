مكتب جعجع: نحن بصدد إعادة نظرة شاملة وكاملة والتشاور مع حلفائنا بهذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب

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أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بأنّه "وفور عودته من الخارج، مساء اليوم، وعلى وقع انتشار الاحتجاجات في كل المناطق اللبنانية، أجرى اتصالات بكل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط".

ونقل المكتب الإعلامي لجعجع عنه قوله: "إنّه حقاً لأمر مؤسف أن نرى البلاد في هذه الحالة والمؤسف أكثر أنّنا حذرنا كثيراً في الأشهر الأخيرة من الوصول اليها، وطالبنا مرات عدة بحكومة جديدة مختلفة جداً مؤلفة من أخصائيين وتقنيين تستطيع إعطاء صورة مغايرة عن لبنان وتعيد الثقة وتبدأ بعملية النهوض الاقتصادي من جديد".

وأضاف: "وأما بعد أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه، فسنستمر بالاتصالات والاجتماعات طيلة هذه الليلة للتوصل إلى أفضل ما يمكن عمله بعد تدهور الأوضاع بهذا الشكل".

وختم بالقول: "نحن بصدد إعادة نظرة شاملة وكاملة والتشاور مع حلفائنا بهذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب".