اليكم الطرقات المقطوعة!

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أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع طريق شتورا بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة.

كما تم قطع طريق صوفر محلة مفرق شانيه من قبل بعض المحتجين وتحويل السير باتجاه الطرقات المجاورة.

كذلك قطع طريق رومية بالاتجاهين عند مفترق الرويسات بالاطارات المشتعلة.

كما تم اشعال اطارات تحت جسر الدورة باتجاه جونية.

أما طرقات البقاع فما تزال مقطوعة حتى الساعة

و الطرقات التالية :

-مسلكا الأوتوستراد في شكا ما زالا مقفلين بالاطارات المشتعلة

-إقفال طريق العقيبة باتجاه جونية بالاطارات المشتعلة وزحمة سير خانقة تسجل على الاوتوستراد

-اوتستراد النبطية حبوش مقفل بالاطارات المشتعلة بالاتجاهين

-قطع اوتوستراد البترون باتجاه طرابلس بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

-قطع بولفار سن الفيل محلة ميرنا الشالوحي بالاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة