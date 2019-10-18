عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 تشرين الأول 2019

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الأخبار

الشعب يستطيع

«ثورة الواتساب» الحكومة تهتزّ... هل فات الأوان؟

المعركة التي لا يمكن أن نخسرها

البناء

ثورة الواتساب تُجبر رئيس الحكومة على التراجع... فهل تُسقط وزير الاتصالات؟

أرسلان لـ البناء : زيارة الرئيس عون إلى دمشق ضرورة وطنية... وآمل لزيارة باسيل التمهيد

اللواء

شرارة الـ"Whatsapp" تَحرُق الحكومة .. وتمهِّد للفوضى

البيان رقم واحد لإطاحة الطائف .. وجنبلاط لن يترك الحريري وحيداً

الجمهورية

طفح الكيل

السطلة تُشعل الشارع ... ودعوات إلى استقالة الحكومة

الفوضى تتهددّ لبنان وحكّامه يقامرون

الديار

معارضة للرئيس عون تتحول شارعياً والرئيس يدعو لجلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا

كيف تحولت المعارضة بهذا الشكل من سياسية الى إغلاق طرقات لبنان كلها

اتجاهان في قصر بعبدا: اتجاه للحوار واتجاه لفرض الأمن بالقوة على الساحة اللبنانية

L'Orient-Le Jour

"Ces manifestations sont tout ce qui nous reste pour espérer un changement !"

The Daily Star

Govt to drop WhatsApp tax as thousands protest