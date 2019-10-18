أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 تشرين الأول 2019

A + A -

البناء

خفايا

قال مرجع حزبي إنّ العقلية التي يفكر بها الفريق الإقتصادي في الحكومة والمحسوب على رئيسها كما كشفته ضريبة الواتساب سيتكفل بتفجير الوضع في الشارع ويمنع قدرة الدولة على إبقاء تداعيات الأزمات تحت السيطرة على قاعدة التمرير السلس للإجراءات التي يطلب من الناس التأقلم معها، وقال المرجع الحزبي إنّ حزبه المشارك في الحكومة سيكون مع الناس ولو اقتضى الأمر النزول إلى الشارع ومغادرة الحكومة…

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض حمل إلى دمشق الاستعداد العراقي لتفعيل التعاون الحدودي منعاً لعودة تنظيم داعش من جهة ولتنسيق عسكري وأمني بوجه التطورات العسكرية التي بدأت مع الغزو التركي لشمال سورية، لكن الأهمّ هو تعزيز وضع معبر البوكمال القائم وتوفير الشروط الأمنية الضامنة لاستقراره ليكون بوابة تجارية كبيرة من بوابات التبادل التجاري في المنطقة.

الجمهورية

نوّه رئيس لجنة نيابية بشخصية غير مدنية أشرفت على صياغة أحد اقتراحات القوانين الخلافية معتبراً أنه "مبكّل تبكيل".

قالت أوساط سياسية أن أحد الوزراء طلب خلال زيارته مرجعاً حزبياً بارزاً التوسط للإنجاح زيارة خارجية له.

اللواء





لا يُبدي مرجع فاعل كبير تفاؤلاً بمستقبل الأوضاع، ويكتفي بالسؤال والدعوة إلى الاستبصار.



يكرر قطب وسطي قوله امام زواره انه يزداد يوماً بعد يوم اقتناعاً بتخلي دولة كبرى عن حلفائها اللبنانيين.