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ضريبة "الواتساب" أشعلت الشارع... ومجلس الوزراء ينعقد اليوم في بعبدا

18
OCTOBER
2019
(هيثم الموسوي)
(هيثم الموسوي)
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 انطلقت التحركات في الشارع أمس بعد ساعات على جلسة مجلس الوزراء العادية، وشملت بيروت وضواحيها والمناطق ومختلف المناطق تخلله إقفال طرق وشوارع وامتدّ حتى ما بعد منتصف الليل، وقد شكّل قرار وزير الاتصالات محمد شقير بفرض ضريبة على التخابر الهاتفي عبر تطبيق "الواتساب" شرارته الأولى.

وقد استدعت هذه التطورات إتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس الحكومة، حيث تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثانية من بعد  ظهر اليوم في قصر بعبدا بطلب من الرئيس عون، فيما تراجع وزير الاتصالات في وقت لاحق عن قراره بشأن الضريبة على اتصالات الانترنت.

هذا وشهدت معظم المناطق اللبنانية قطعاً للطرقات واشعالاً الإطارات، واقتحم مواطنون غاضبون في النبطية مكتب عضو كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر.

من جهته أصدر وزير التربية قراراً باقفال المدارس والجامعات اليوم الجمعة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقل ٢٣ إصابة وإسعاف 70 شخصاً في تظاهرات وسط بيروت.

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