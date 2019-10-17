المطلوب مجرد ثقة!

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مقدمة اخبار الـ OTV:

على صدمة استهداف الواتساب وأخواتِه، استفاق اللبنانيون اليوم.

وسواء سلك التدبير طريقه نحو التنفيذ، أم حالت دون ذلك اعتراضات سياسية أو عوائق قانونية، من الواضح أن مجرد طرح الفكرة قسَّم الناس بين فئات ثلاث: غير المصدقين واللامبالين والمتأملين.

غير المصدقين لم يأخذوا الموضوع صباحاً على محمل الجد: منهم من اعتبره "حكي جرايد"، على حد التعبير الشعبي الشهير، وبعضهم وضعه في خانة الشائعات اللامتناهية، التي لا يكاد المعنيون ينفون إحداها، حتى تطل أخرى أسوأ منها برأسها أمام الرأي العام.

اللامبالون لم يعد يعنيهم شيء مما يطرح. حتى الضرائب والرسوم لم تعد تحرك فيهم ساكناً. هؤلاء فقدوا الأمل بالوطن، وبطبقته السياسية، وهم فئة موجودة وتكبر يوماً بعد يوم، ومن المكابرة بمكان إنكار وجودها، أو تصنيف أعضائها جميعاً في خانة التآمر، ولو كان هناك بالفعل متآمرون لبنانيون أو خارج لبنان.

أما المتأملون، فمن الواجب العمل كي يبقَوا أكثر. أكثر من غير المصدقين، وأكثر من غير المبالين. هؤلاء، لا يطلبون الكثير. جلَّ ما يسألون الدولة عنه، تختصره كلمة واحدة بثلاثة أحرف: ثقة. أعطونا ثقة، وحصِّلوا منا ما تريدون من ضرائب. أعطونا ثقة، وافرضوا علينا ما شئتم من رسوم. أعطونا ثقة، وخذوا منا ما يدهشكم، بفعل قدرتنا اللامحدودة على التضحية في سبيل الوطن.

في كلمته خلال افطار بعبدا الرمضاني في ايار الفائت، قال رئيس الجمهورية: إن المراقب لمشهدية الاعتصامات والاضرابات المتنّقلة لا بد وأن يتبادر الى ذهنه سؤال منطقي: أيعقل أن يرفض المواطن اللبناني المساهمة بأي شيء وهو يعرف جيداً الوضع الدقيق والمفصلي الذي يعيشه لبنان؟ أيعقل أنه فقد أي ارتباط بالمصلحة العامة وصار ما يهمه فقط مصلحته الضيقة والآنية؟

وأضاف رئيس الجمهورية: هكذا تبدو الصورة ظاهرياً، أما جوهرها فينبئ بحقيقة مؤلمة. جوهر الصورة يقول إن هذا المواطن اللبناني، وعلى مر السنوات الماضية، قد فقد ثقته بدولته ولم يعد يشعر أنه معني بها. فالضرائب التي كان يدفعها يراها تشبه الخوّة، تذهب منه ولا تعود اليه بأي شيء، لا هو يسأل أو يحاسب ولا هي تعود، وتضيع ما بين هدر وفساد.

ومن هذه الصورة، قال رئيس الجمهورية، أتوجه إلى الحكومة بكلمة واحدة: أعيدوا إلى اللبناني ثقته بدولته، أثبتوا له أن تضحياته لن تذهب سدى في مسالك الهدر والفساد الوعرة، وعندئذ فقط نستعيد شعبنا الى وطنه...

من له أذنان سامعتان، فليسمع كلام الرئيس وليلتزم تطبيقه، وإلا فلا ضرائب ولا رسوم ولا أي إجراء بحق الواتساب وأخواته أو أي تطبيق آخر... بل مجرد بكاء وصريف أسنان...