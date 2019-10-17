المكتب الاعلامي في وزارة البيئة: جريصاتي ليس بصدد السفر الى اسبانيا بل وفد تقني

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أوضح المكتب الاعلامي في وزارة البيئة أنه " خلافاً لبعض الأنباء فإن وزير البيئة ليس بصدد السفر شخصياً الى اسبانيا في مهمة للكشف على طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق بل كما سبق وأعلن عبر العديد من وسائل الاعلام فإن من سيسافر هو وفد تقني يضم قائد القوات الجوية في الجيش اللبناني العميد الركن زياد هيكل ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار ومستشار وزير البيئة العميد الركن المتقاعد الياس ابو جودة، علماً أن أي قرار تنفيذي بشراء مثل هذه الطائرات ليس من اختصاص وزارة البيئة بل يعود لمجلس الوزراء من خلال اقتراح لوزارة الداخلية او لوزارة الدفاع ".