بو صعب حصل على ما أراده في مجلس الوزراء

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افادت مصادر تكتل لبنان القوي ان مجلس الوزراء اقر الاستراتيجية الادارية المتكاملة للحدود في لبنان التي قدمها وزير الدفاع الياس بو صعب رغم محاولة الوزيرين وائل ابو فاعور وكميل ابو سليمان الاعتراض على شيء لا علاقة له بالخطة وخصوصاً انه تبيّن أنهما لم يقرآها. رغم ان بو صعب رفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ شهر أيار الفائت وتأجلت مراراً، ثم وضعها الرئيس الحريري على جدول الاعمال. ومنذ شهر طلب بو صعب من جميع الافرقاء إرسال ملاحظاتهم خطياً على الخطة فلم يرسل اَي فريق اي ملاحظة ما عدا حزب الله.

وأثناء عرضها حصل سجال وحاول ابو سليمان الإيحاء ان اعتراضه يتعلق بموضوع ضبط جميع الحدود، فتبين ان ذلك ملحوظ أصلاً في الخطة، وبالتالي لم يستطع ان يجب على سؤال بو صعب امام المجلس و هو على ماذا يعترض. وتبيّن خلال النقاش عدم قراءة المعترضين للخطة، فأقرها مجلس الوزراء بعد التوضيحات التي قدمها بو صعب وبعد دفاعه عن هذه الخطة بشكل منطقي ومنهجي فأخرج الذين اعترضوا وأسقط حججهم امام مجلس الوزراء.