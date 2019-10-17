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نفّذا جريمتهما "عن سابق تصوّر وتصميم"... تفاصيل قتل المواطن بسام اسكندر!

17
OCTOBER
2019
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 12/10/2019 غادر المواطن بسام يوسف إسكندر (مواليد عام 1957/لبناني) منزله الكائن في محلّة الضبية، على متن سيارة نوع /BMW/ يعمل عليها كسائق أجرة. بتاريخ 13/10/2019 تقدّم أحد أفراد عائلته بادّعاء بعد فقدان الاتّصال به، وعلى الأثر، كلّفت شعبة المعلومات قطعاتها المختصّة لتكثيف الجهود بغية كشف مصيره.

وبتاريخ 14/10/2019 عثرت احدى دوريّات الشّعبة على السيّارة المفقودة في محلّة الرميلة.

ونتيجة المتابعة تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد المنطقة التّي قصدتها سيّارة المفقود في محلّة النبطية، وبدأت قطعاتها العمل في المنطقة المذكورة لكشف مصيره. بالتّزامن حدّدت الشّعبة هويّة مشتبه بهما عمِلا على استدراج المفقود الى منطقة النبطية، وهما:ف. ح. (مواليد عام 2001/سوري)و ح. أ. (مواليد عام 1996/سوري).

وبتاريخ 16/10/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة، نفّذت القوّة الخاصّة مداهمة لمنزل المذكورَين في محلّة طريق المطار-الرمل العالي، أوقفت خلالها الأوّل.

وبالتّحقيق معهُ وبعد مواجهته بالأدلّة، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع الثّاني على قتل المغدور بسّام إسكندر بدافع السّرقة الذي تبيّن أنه كان بحوزة المغدور مبلغ قدره 120 ألف ليرة وأنّهما نفّذا الجريمة عن سابق تصوّر وتصميم بواسطة سكّين، وقاما بدفنه في منطقة النبطيّة ثمّ ركنا السيّارة في منطقة الرميلة.

وقد جرى سوق الموقوف الى المنطقة المذكورة حيثُ أجرى دلالة على مكان دفن المغدور. أمّا المدعو ح. أ. فقد غادر الى الأراضي السوريّة مباشرةً بعد تنفيذ الجريمة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحق الأوّل وتمّ تعميم بلاغ بحثٍ وتحرّي بحقّ الثاني. والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ."

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