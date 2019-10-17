وزير البيئة قدم الى الدفاع المدني هبة كناية عن 450 بزّة إطفاء كاملة

A + A -

زار وزير البيئة فادي جريصاتي، مقر المديرية العامة للدفاع المدني والتقى مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار وعدد من معاونيه في حضور مسؤولين في نادي روتاري بعبدا ونادي روتاري منشستر، وتوجّه جريصاتي بالشكر للدفاع المدني على جهوده الكبيرة لأطفاء الحرائق في اليومين الماضيين وتمّ التداول في احتياجات الدفاع المدني وسبل دعمه.

ثم إنتقل الجميع الى مقر العمليات المركزية في التحويطة حيث جرى حفل استلام هبة مقدمة من مؤسسة Operation Florian البريطانية كناية عن 450 بزّة إطفاء كاملة سيتم توزيعها على عناصر الدفاع المدني.

ولفت جريصاتي الى "أننا بدأنا نهارنا منذ الصباح محاولين أن نعكس الصورة السوداء التي مررنا بها في أول يومين من هذا الأسبوع"، مشددا على أن "الدفاع المدني الذي نسلّمه حياتنا وحياة أولادنا وأحراجنا وبيئتنا، لا يستطيع الاستمرار بالإمكانيات الموجودة اليوم لديه، وهذا من مسؤولية الجميع مسؤولين ووزراء ومواطنين ووزراء ومواطنين وأحزاب ووفي المقدمة أندية مثل نادي روتاري بعبدا الذي لم يقصّر بمساعدة المجتمع والبلد".

وشكر "تضامن الشعب اللبناني في إعادة المساحات الخضراء والتشجير، وأنا وعدت بإعادة كل متر خسرناه، ولكن قبل الزرع يجب أن نتأكد أنه لن يحترق ما زرعناه في المستقبل، وفي حال حدوث أي حريق كما يحصل في جميع دول العالم، يجب أن نتأكد أننا مجهّزون لمكافحة هذه الحرائق"، مؤكدا أن "حاجات الدفاع المدني كبيرة جداً لذا ندعو الجميع الى المساعدة، أكانت مساعدة بشرية أو بالتدريب والتجهيز. هناك مركز في قرطبا نشكر البلدية على تقديم الأرض لكن المبنى لم يُبنَ ولم يُجهّز بعد".

بعدها تحدث العميد خطار فشكر جريصاتي على دعمه المباشر والمتواصل، واشار الى أن "لائحة المعدات التي يحتاجها الدفاع المدني طويلة جداً ولاسيما أن المعدات الموجودة لديه تعود للـ2001"، مشيرا الى "أننا نضع أولوية للمعدات التي نحتاجها لكن الأولوية لدينا هي فريق العمل وتثبيت المتطوعين فلا يمكن العمل دون عناصر ، والأفضلية المطلقة بالنسبة لنا هي تثبيت المتطوعين"، موضحاً أن "الامور بحاجة للعمل المحترف والدوامات الثابتة".