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أوضح وزير الاتصالات محمد شقير أنّ "الزيادة على الـWhatsapp ليست ضريبة، ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن،وهذا ما سأشرحه في مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، وسيتم وضع 20 سنتاً في اليوم لخدمة OTT والرسم لن يكون شهرياً".

شقير، وفي مداخلة عبر الـmtv ضمن نشرة الثانية، أشار الى أنّ "تطبيق دفع الـ20 سنتاً في اليوم تيحتاج الى دراسة أكثر، وإذا تم تطبيقها سنعطي شيئاً في المقابل للمواطن، هذا القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات فقط".

وتوجّه شقير الى المواطن اللبناني بالقول: "لن نقوم بأي شيء من دون رضاك".