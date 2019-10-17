فخامة الرئيس عون بعد لقائه مع نظيره الإيرلندي: ركزنا على اهمية التوصل الى حلول سياسية للأزمة السورية وضرورة الاسراع في ايجاد حل لأزمة النازحين يساهم في اعادتهم الى بلادهم

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كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد اللقاء مع رئيس جمهورية ايرلنداDr Michael D. HIGGINS

سعدت بلقاء فخامة الدكتور مايكل هيغنز رئيس جمهورية ايرلندا، في مستهل الزيارة التي يقوم بها والسيدة قرينته الى لبنان. وكان اللقاء مناسبة عبّرت له فيها عن بالغ الامتنان لمحبته للبنان الذي كان زاره في السابق. كما انه سبق لنا ان التقينا منذ اسابيع في نيويورك لمناسبة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة.

واني اغتنم اللقاء لأحيي جهود فخامته في ارساء ثقافة التغيير السياسية القائمة على اطلاق مبادرات ايجابية في شتى الميادين لتشجيع الاستثمار في خدمة تطلعات شعوبنا لا سيما اجيالنا الشابة. وقد ابلغت فخامته ان ما يجمع بلدينا اكبر بكثير من مجرّد التمسك بقيم السلام والديموقراطية، بل يتعداه الى رفض الاحتلال والظلم ومقاومة اشكالهما، وصولا الى الدفاع عن كل ما يصون كرامة الانسان وحقوقه.

وهذه قيم عكستها مشاركة ايرلندا الفاعلة في قوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفل)، حيث ساهمت في الحفاظ على امن لبنان واستقراره، منذ اكثر من 40 سنة متواصلة، الامر الذي اوجد جيلا ايرلنديا كاملا متعاطفا مع لبنان وقضاياه، بادله اللبنانيون بكامل المحبة والتقدير. ولا يسعني هنا الا ان احيي ارواح الشهداء ال47 من ايرلندا الذين امتزجت دماؤهم بتراب وطننا في الجنوب.

واطلعت فخامته على تمسك لبنان بالاحترام الكامل للقرار 1701 القاضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي التي ما زالت تحتلها، مع تمسكه بحقه المشروع في الدفاع عن النفس، لا سيما وان اسرائيل تمعن في انتهاك هذا القرار برا وبحرا وجوا. وما المحاولة التي قامت بها لتغيير الوضع القائم في 25 آب الماضي عبر الطائرات المسيّرة الا الدليل القاطع على ذلك. وقد شكل الامر اخطر خرق لهذا القرار، هدد الاستقرار وكاد ان يشعل المنطقة.

وركزنا على اهمية التوصل الى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الاسراع في ايجاد حل لازمة النازحين، يساهم في اعادتهم الى بلادهم، ومنحهم المساعدات الانسانية فيها، بقطع النظر عن توقيت التوصل الى هذا الحل، لا سيما وان لبنان لم يعد بمقدوره تحمّل المزيد من الاعباء نتيجة ضخامة حجم هذا النزوح المضافة الى اعباء اللاجئين الفلسطينيين التي يتحملها منذ نحو سبعة عقود.

وكررت شكر فخامته على رعاية بلاده الصديقة وتأييدها لقرار انشاء "اكاديمية النسان للتلاقي والحوار"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 ايلول الماضي. وطالبته بانضمام ايرلندا الى مجموعة الدول المؤسسة لهذه الاكاديمية عبر التوقيع على اتفاقيتها الدولية.

وانطلاقا من عمق الروابط المتعددة التي تجمعنا، توافقنا على ضرورة تفعيل علاقاتنا الثنائية على مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون في ما بيننا في المجالات كافة، لا سيما في مختلف المحافل الدولية، وفق دينامية متجددة لتعاون يخدم مصالحنا المشتركة.

فخامة الرئيس،

مرة جديدة، ارحب بكم في لبنان والايرلندية الاولى، متمنيا لكم طيب الاقامة في الربوع اللبنانية التي تعرفون وتحبون.