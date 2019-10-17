كهرباء لبنان: حملات نزع التعديات تتواصل في جميع المناطق

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تسطير 3813 محضرا خلال شهر أيلول

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أن حملات نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية تتواصل في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، مع تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين تتم متابعة تحصيلها من قبل المعنيين في المؤسسة وفقا للأصول الإدارية المعتمدة لديها وصولا الى الادعاء لدى القضاء المختص.

وقد تم خلال شهر أيلول الفائت تسطير 3813 محضرا في جميع المناطق اللبنانية وإحالة 1266 محضرا على القضاء المختص، وذلك كما يلي:

المحاضر المسطّرة المحاضر المحالة على القضاء

• بيروت الكبرى 761

• جبل لبنان 381

• الجنوب 674

• البقاع 384

• الشمال(خارج نطاق شركة قاديشا) 407

• نطاق شركة قاديشا 1206

المجموع 3813 1266

وفي هذا الإطار، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى تسهيل عمل فرق الملاحظة التابعة لها والفرق الفنية التابعة لشركات مقدمي الخدمات. كما تدعو المخالفين الى الاستفادة من تخفيض رسوم الاشتراك المستمر حتى نهاية العام 2019 والمبادرة الى تسوية أوضاعهم والتوقف عن استمداد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، لما لذلك من انعكاسات سلبية عليهم وعلى المؤسسة، حيث تتسبب هذه التعديات بإلحاق أضرار جسيمة بمنشأت المؤسسة وتكبيدها خسائر مادية فادحة، كما تحرم المناطق التي تتم فيها التعديات من تغذية كهربائية مستقرة، كذلك فإن التعدي على الشبكة يعرّض مرتكبه لغرامات مالية وللملاحقة القضائية وصولا الى السجن، وذلك بموجب القانون 623 تاريخ 23/4/1997.