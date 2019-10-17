هيئة قضاء جزين تستنكر مقتل بسام اسكندر

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تستنكر هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر بشدة جريمة القتل المتعمد والبشعة التي ذهب ضحيتها المواطن بسام اسكندر من بلدة كفرفالوس قضاء جزين، والذي عثر عليه مقتولاً بعد أيام من اختفائه في منطقة النبطية، حيث أقدم شخص من التابعية السورية وفق المعلومات المتوفرة على قتله من أجل مبلغ زهيد من المال. إننا كهيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر إذ نعبّر عن حزننا الشديد وشجبنا العميق لهذه الجريمة البشعة وكل جرائم القتل مع سبق الاصرار بحق المواطنين الأبرياء، فاننا نعبر عن استغرابنا من استمرار حالة الهدوء والصمت تجاه مثل هذه الجرائم ونطالب بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين والإعدام شنقاً. كما وننظر بخطورة بالغة لوجود بعض المجرمين من النازحين السوريين داخل المجتمع اللبناني، لإن مثل هذه الجرائم هي خارجة عن تقاليد وعادات شعبنا . إننا نذكر في هذا الصدد ان الجريمة الجديدة تطل علينا في خضم الجهود التي يبذلها التيار الوطني الحر من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ، كما انها تأتي ايضا في ظل المداولات والجدالات التي تجري على المستوى الوطني بخصوص هذا الموضوع .