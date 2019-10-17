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كنعان بعد لقاء الحسن مع وفد اصحاب الشاحنات: حلّ المطالب وتعديل التعليمات السابقة والغاء الاضراب وقطع طرقات المتن الشمالي الذي كان مقررا من النقابة

17
OCTOBER
2019
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التقى النائب ابراهيم كنعان مع وفد نقابة اصحاب الشاحنات وزيرة الداخلية ريا الحسن في مكتبها في الوزارة، حيث اتفق على تعديل التعليمات الصادرة سابقاً والتي اعترضت عليها النقابة، واصدار تعليمات جديدة تميّز بين المخالفات وبين من يحترم الرخص الممنوحة له، وتلغي توقيف اكثر من ٥٠ ورشة بناء في المتن الشمالي على مدى اشهر.

وقد شكر الوفد للنائب كنعان على مسعاه ووزيرة الداخلية على تجاوبها، واعتبر ان ما حصل يشكّل انجازاً طال انتظاره منذ ٥ سنوات.

واعلن الوفد الغاء الاضراب الذي كان اعلن عنه لجهة اقفال اوتستراد المتن الساحلي.

وقال كنعان" اللقاء كان مثمرا مع وزيرة الداخلية، في ضوء معاناة القطاع. وقد دخلنا على خط المعالجة، وكانت اليوم الحلقة النهائية، اذ صدرت تعليمات جديدة بين من يخالف القانون ويجب محاسبته، وبين من يحترم القانون. اذ لا يجوز وضع كل الناس بسلّة واحدة. وقد تجاوبت معالي الوزيرة مشكورة، والنقابة مستعدة لمساعدة وزارة الداخلية والسلطات المعنية، للوقوف في وجه اي استعمال لرخصة في غير محلّها القانوني. وسنكون كدولة ومجتمع يدا واحدة لمصلحة مجتمعنا، لعدم دخول المخالفات التي تستغل الواقع لضرب البيئة والجبال".

وكانت كلمة للنقيب شفيق القسيس " نقول لاصحاب الورش ان رخصة الناقل الغيت بفضل وزيرة الداخلية، لانها القرار كان مجحفاً، وقد ارتحنا بفضل سعادة النائب كنعان، الذي نشكره ونقول له الله بعطيك العافية. والعمل سيكون ضمن القوانين، وسنكون في وجه كل من يخالف القوانين".

اما نائب النقيب روبير قاعي فقال "ما حصل هو انجاز لمتعهدي الحفر واصحاب الشاحنات. وبينما كنا متجهون الى اضراب مفتوح، تعاون معنا النائب كنعان سعى لانصافنا بما يخدم مصلحة القانون. ونشكر وزيرة الداخلية والنائب كنعان، والورش التي كانت متوقفة في المتن، ستعود الى العمل".

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