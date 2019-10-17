بالتفاصيل - "بسام اسكندر".. قُتل بسبب 165 الف، وهذا هو القاتل!

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قبل حوالي الاسبوع، فقد بسام اسكندر، ابن بلدة “كفرفالوس” (قضاء جزين)، بعد تلقيه اتصالا عصراً من زبون يطلبه لتوصيله من طريق المطار الى النبطية، حيث يعمل الفقيد كسائق تاكسي.

على عجل لبى طلبه وتوجه بسيارته اليه. فهو الأب لـ3 شبان ويصر على مزاولة اعماله يومياً طلبا للقمة عيش كريمة. كما ابلغ زوجته انه سيبقى مع زبونه المعتاد حتى صباح اليوم التالي.

فقد الاتصال به بعد الاتصال الذي تلقاه. اتصل زبونه المعتاد بالعائلة يستفسر عن سبب تأخر “بسام”، فادركت العائلة انه فقد. تقدموا ببلاغ الى الجهات المعنية لمعرفة مصيره وضجت بصوره مواقع التواصل الاجتماعي. ثم عثر على سيارته في منطقة الرميلة.



وصباح اليوم، حل خبر العثور عليه جثة صاعقاً على محبيه….

فقد عثر على جثة الرجل الستيني في محيط ميتم شوكين في النبطية، حيث اوردت مصادر مطلعة على سير التحقيق ان رجلا سوريا قتله بسبب مبلغ 165 ألف ليرة.

وكانت مديرية قوى الامن الداخلي قد أعلنت في وقت سابق أن شعبة المعلومات أوقفت قاتل المغدور بسام اسكندر الذي إعترف بجريمته وعن مكان وجود الجثة في شوكين النبطية وأن الجريمة ارتكبت بدافع السرقة.

المصدر : ياصور



