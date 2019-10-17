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إقفال باب الترشح إلى الإنتخابات البلدية في عين الخروبة والمرشحون 11 على 9 مقاعد

17
OCTOBER
2019
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أقفل منتصف الليل في قائمقامية المتن، وبإشراف القائمقام مارلين حداد، باب الترشح إلى الانتخابات البلدية في قضاء المتن الشمالي، وبلغ عدد المرشحين 11 لعضوية مجلس بلدية عين الخروبة المستحدثة الذي يضم 9 أعضاء، وهي البلدة الوحيدة في القضاء التي ستجري فيها الانتخابات في 27 الجاري، علماً أن مهلة سحب الترشيحات تنتهي منتصف ليل الإثنين المقبل في 21 الجاري.


وفي ما يلي أسماء المرشحين: فارس برجيس الجميل، جان سامي الجميل، جوني جميل الجميل، بشير فاضل الجميل، تامر نسيب الجميل، طلال طعمة الصياح، روبير فارس الصياح، قبلان بطرس الصياح، طوني خليل الصياح، مارون نادر بو ضومط ورالف يوسف بو ضومط.

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