بنك الإعتماد اللبناني يعلن عن افتتاح فرع جديد في غزير

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تماشياً مع استراتيجية البنك في توسيع شبكة فروعه ونطاق خدماته، افتتح بنك الإعتماد اللبناني فرعاً جديداً في منطقة غزير، ليرتفع بذلك عدد فروعه إلى 72 فرعاً، ما يعزّز وجوده في كافّة المناطق اللبنانيّة لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء.

وقد اختير موقع الفرع الجديد في منطقة حيويّة تمكّنه من خدمة عملائه في منطقة غزير والمناطق المحيطة بها التي تشهد نموّاً كبيراً، وتوفير لهم مجموعة واسعة وشاملة من الخدمات المصرفيّة التنافسيّة والمبتكرة.

وعلى غرار فروعه الأخرى، حرصت إدارة بنك الإعتماد اللبناني على تزويد فرع غزير بأفضل الكفاءات المصرفيّة مدعومة بأحدث التقنيات لإنجاز المعاملات المصرفية بسرعة وسهولة، كما يتميّز الفرع الجديد بتصميم داخليّ حديث مع جهاز صرّاف آلي لتسهيل عمليات السحب وإيداع النقد والشيكات لكافة عملاء المصرف في المنطقة.