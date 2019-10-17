204 مرشحين لـ7 بلديات في بعلبك

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن باب الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك أقفل منصف ليل أمس على 204 مرشحين عن سبع بلديات، مقسمين على الشكل الاتي: 12 مرشحا عن بلدية معربون التي أعلن فوزها بالتزكية، نبحا - الدمدوم 29 مرشحا، الكنيسة 28 مرشحا، سرعين التحتا 24 مرشحا، حوش الرافقة 19 مرشحا، النبي عثمان 30 مرشحا، الجديدة - الفاكهة 52 مرشحا، من أصلهم 45 مرشحا عن الفاكهة و17 مرشحا عن الجديدة.

في حين أعلن فوز مختاري بعلبك حسين الشل عن حي عز الدين، وجميل نون عن حي الزهراء، ويتنافس مرشحان للفوز بمختارية بلدة طفيل الحدودية.