رسم على تطبيق «واتساب»؟

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قرّر مجلس الوزراء اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.

ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها "واتساب"، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.



ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.

ونظراً إلى أنّ مجلس الوزراء وافق على هذا الاقتراح مجتمعاً، فهذا يعني أنّ الكرة باتت في ملعب مجلس النواب. فهل يصوّت النواب تأييداً لفرض رسوم على "واتساب"؟