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عناوين الصحف ليوم الخميس 17 تشرين الأول 2019

17
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الأخبار: كسر حدود «الفرات» الأميركية: سوريا في عين العرب
حكومة الواتساب: 6 دولارات على كل مشترك
العدوّ مُستمرّ في قضم أراضٍ: أمر واقع قبل التفاوض على البحر!

 

 

 

البناء: أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل... ومساعٍ روسية للقاء أمني تركي سوري في سوتشي
الجيش السوري في عين العرب ومطار الطبقة... والأميركيّ أتمّ انسحابه
الحكومة لتسويات حارّة في ملفات الموازنة... وتجاذب بارد حول العلاقة مع سورية

 

 

 

اللواء: تمديد جلسات مجلس الوزراء: الموازنة قبل الإثنين أو خراب البصرة!
رؤساء الحكومات: إنتقاد حاد لباسيل { 8 آذار: إلى دمشق قريباً

 

 

 

الجمهورية: الحكومة المأزومة تدخل هدنة الموازنة

 

 

 


النهار: أيام حاسمة للموازنة والحريري يعطّل الألغام

 

 

 

الديار: الإصلاحات تسقط أمام الإمتيازات... لبنان دخلّ مرحلة حرجة ماليًا
اللبنانيون على موعد مع الضرائب وإحتمال خفض تصنيف لبنان يتزايد

 

 

 

the daily star: Cabinet draws closer to endorsing 2020 budget 

 

 

 

l'orient le jour: L’imprévoyance et la guerre des prérogatives ont contribué à l’ampleur du désastre

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