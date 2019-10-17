أسرار الصحف ليوم الخميس 17 تشرين الأول 2019

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اللواء: أسرار



همس

ينقل عن مسؤول رفيع استياءه مما يجري، الأمر الذي جرى تداركه قبل ان تسوء الخطوات!



غمز



قال نائب في كتلة كبرى ان كارثة الحرائق التي اجتاحت لبنان تحوّلت إلى سوق عكاظ شعبوي.



لغز



تتوقف على زيارة الوفد المصرفي إلى واشنطن خطوات العقوبات الأميركية، والإكتتاب بسندات الدولار!



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءل مصدر حكومي عن فرص نجاح مسعى قيام الحكومة باللجوء إلى استيراد المحروقات والقمح لفترة موقتة وتسليمهما بالليرة اللبنانية منعاً لتكرار الأزمات، بعدما طرح الموضوع جدياً للنقاش، وقال المصدر: المهمّ أن تستيطع الحكومة تجاوز مصالح كارتلات الاستيراد وتفرّعاتها المسيطرة على مفاصل كثيرة في الحكومة...!

كواليس



قالت مصادر في طهران إنّ زيارة مسؤول الأمن الأول في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد كانت ناجحة جداً في فتح الباب لحلّ سياسي في اليمن يكرّر التعاون الإيراني الإماراتي في اتفاقية الحديدة التي أبرمت في استوكهولم، وأنّ الوفد الإماراتي ربما يكون التقى ممثلين لأنصار الله أثناء زيارته لطهران…