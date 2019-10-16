معلوف يهدي حنكش "ناضوراً" لمراقبة الحدود‎

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استقبل برنامج Man to Man النائبين ادغار معلوف والياس حنكش، في حوار جمع بين المزح والجد. الحلقة التي تعرض يوم الخميس بعد الأخبار على otv، إنتهت برسالة موحدة أرسلها الضيفان إلى شباب لبنان، محورها أن الإختلاف بالرأي لا يجب أن يؤدي إلى خلاف على الأرض".



خلال الحلقة تطرق حنكش إلى مواقف طريفة تجمعه ومعلوف، وقال" في احدى الايام اتصل بي مصوّر يطالبني بمبلغ من المال معتقدًا أنني معلوف، فإتصلت بإدي ممازحاً وطلبت منه ان يسدد الأموال كي لا يؤثر ذلك على سمعتي" . أمّا معلوف فقال: "في مقالب كتير بيننا، خلينا بلا جرصة، وعرض صورة لحنكش أثناء نومه في ورشة عمل خارج لبنان خلال سفرهما."



معلوف يتحدى حنكش في بكفيا



عاد كل من النائبين معلوف وحنكش إلى الشارع لمعرفة رأي الناس بعملهم النيابي. لاقى حنكش تجاوباً كبيراً في رومية، فيما إختار معلوف الخيار الأصعب وتوجه إلى بكفيا معقل الكتائب، حيث لاقى تأييداً من بعض الناس، وكان لافتاً ممازحته البعض الآخر منهم.



حنكش: الشيخ بيار قال لي بس إستشهد حطوني بين جدّي وعمي



رداً على سؤال طرحته الإعلامية سمر بوشبل حول أسوء ذكرى له في تاريخ لبنان، تطرق النائب الياس حنكش إلى إستشهاد الشيخ بيار الجميل وقال: "في ذكرى جناز الأربعين لجبران تويني، كنا في بيت الكتائب في الصيفي، كان الشيخ بيار ينظر من الشباك، دلّ بأصبعه على صورة جبران وقال"شوف شو صار بجبران، سيأتي الشتاء قريباً ليزيل الصورة، بكرا أنا بس إستشهد حطوني بين عمي وجدي ".



أما النائب إدي معلوف فتطرق إلى يوم ١٣ تشرين: " يومها إسودت الدني بالنسبة إلي، أذكر خطاب الجنرال الذّي قال: "نسبةً للظروف القتالية والسياسية الراهنة وتخفيفاً للاضرار اطلب من أركان قيادة الجيش تلقي الأوامر من العماد اميل لحود".

وفي الحلقة أيضاً، روى معلوف كيفية إنضمامه لأنصار الجيش ووضع عائلته تحت الأمر الواقع. وعندما سألته مقدمة البرنامج عن سبب تكتمه عند إكتشافه إستشهاد والده قال: "كنا نسكن في سن الفيل على خط التماس، اردت تفادي أي ردة فعل قد تقوم بها والدتي وأخي، كنت لا أزال آمل أن يكون الخبر خاطئ، قبل لحظات من وفاته، كانت وصية والدي أن لا أدخل الجيش، لذا إخترت طريقاً أخرى للنضال."



فادي الخطيب وإدي معلوف ... القلوب عبعضها



خلال الحلقة تطرق النائبين الى الهويات المشتركة بينهما خاصة الرياضة. وبعدما سألتهما مقدمة البرنامج سمر بوشبل عن اللاعب المفضل لكل منهما، إختار حنكش روني فهد، صديقه في الجامعة، أما معلوف فإختار اللاعب فادي الخطيب، قائلاً: " فادي لاعبٌ محترفٌ ترك بصمة في كل مرة دخل فيها إلى الملعب، هو مثال ناجح لكل شباب لبنان، وهو نموذج يجب الإستفادة منه لتطوير الرياضة. وبعد أن شاهد معلوف فيديو مفاجئة من فادي الخطيب قال فيه أن إدي صديق وأخ يفتخر بوجوده في الساحة السياسية، داعياً الى توحيد الجهود لمصلحة الرياضة في لبنان"، أجاب معلوف "القلوب عبعضها".



وفي المقابل وجّه اللاعب روني فهد كلمة صغيرة لحنكش قائلاً فيها أنه يفتخر أن حنكش حقق طموحاته، والناس تحبه جداً ويتمنى أن يلعب معه مجدداً كرة السلة". فأجاب حنكش: "أهنأه بمولوده الجديد، معبرا عن فخره بصديقه الذي رفض عروضات كثيرة قدمت له خارج لبنان، الا أنه بقي في بلده."



معلوف يهدي حنكش "ناضوراً" لمراقبة الحدود



في ختام الحلقة، تبادل النائبان الهدايا. فقدّم النائب معلوف لحنكش "ناضور" لكي يراقب الحدود بطريقة أفضل. فرد حنكش قائلًا: "أنه "يلطش" حول خطاب الشيخ سامي وحماية الحدود، بدي آخذ إدي عالقاع يراقب معي ممرات التهريب ربما يطلع التكتل عنها" .

بدوره أهدى حنكش معلوف "فولار ١٤ آذار "، وقال: " هدية قد تذكرك بموقع حزبك السيادي الاساسي، عندما كنا نقاوم سويّاً، فأجاب معلوف ضاحكًا "لا شك أني أملك هذا الفولار، بس لأنو الهدية منّك رح حطها بالمكتب عندي".