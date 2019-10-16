مذكرة بحث وتحر بحق ماريا المعلوف

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تقدم المحامي غسان المولى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بوكالته عن الإعلاميين المقاومين: نبيه عواضة، خليل نصرالله، شوقي عواضة، حسين الديراني وشحاده جمال الدين شميس، بدعوى ضد الإعلامية ماريا المعلوف ب"جرائم تحقير الشعائر الدينية والمس بحرمة الشهداء وإختلاق جرائم والتحريض على إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ودس الدسائس والفتن والقدح والذم".

وكانت المعلوف نشرت مجموعة من التعليقات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي شنت فيها هجوما لاذعا على حزب الله ووصفته بالإرهابي وشبهته بتنظيم "داعش"، كما هاجمت "ولاية الفقيه" والمرشد السيد علي الخامنئي، وأوردت في تعليقاتها عبارات بذيئة بحق القيادي في "حزب الله" السيد مصطفى بدر الدين، متهكمة على التعاليم الدينية الاسلامية ومراسم عاشوراء عند المسلمين، ولا سيما الشيعة منهم، وعليه صدر اليوم بحقها بلاغ بحث وتحري.