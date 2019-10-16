قوى الامن توقف4 أشخاص تسببوا بنشوب حرائق!

صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلّق بتوقيف أحد الأشخاص بجرم التسبّب بحريق في بلدة بعبدات.

1_ الساعة 17.00 من يوم أمس الثلاثاء 15/10/2019، شب حريق على عقارات في بلدة المعوش / طريق الروس، بالقرب من منزل المواطن و. ص. ثم امتدت الى عقارات مزروعة بالكرمة، فأتت النيران عليها بالكامل، قبل أن يتم إخماد الحريق.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر مخفر مجد المعوش في وحدة الدرك الإقليمي، تبين ان المدعو أ. م. (سوداني الجنسية) والذي يعمل بصفة ناطور لدى و. ص. المذكور، هو من أقدم على إحراق بعض الأعشاب اليابسة بعد تنظيفها من أمام المنزل، ولم يتمكن من السيطرة على النيران، حيث امتدت الى العقارات المجاورة.

أوقف الناطور للتسبّب بالحريق، بناءً على إشارة القضاء المختص.

2- الساعة 19.00 من التاريخ ذاته، أوقف عناصر مخفر زفتا في وحدة الدرك الإقليمي، بالتنسيق مع البلدية كل من:

_ ح. أ. (مواليد عام 1997، لبناني)

_ ع. أ. (مواليد عام 1995، لبناني)

وذلك لتسببهما في نشوب حريق في مساحة صغيرة من خراج بلدة زفتا، بعد إضرامهما النار بأعشاب يابسة، ولم يستطيعا السيطرة عليها.

أودعا القضاء المختص بعد التوسّع بالتحقيق معهما من قِبل مفرزة النبطية القضائية، بناءً على إشارته.

إن قوى الأمن الداخلي تتابع التحقيقات بشأن الحرائق لتحديد مّا إذا كان هناك من مفتعلين أو متسببين بها.