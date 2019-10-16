السفارة الفرنسية أعلنت تضامنها مع لبنان في أعقاب حرائق الغابات

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أعلنت السفارة الفرنسية في بيان، "تضامنها مع لبنان، في أعقاب حرائق الغابات العنيفة التي اجتاحت عدد من مناطقه".

وحيت "العمل المشترك للجيش اللبناني والدفاع المدني والمواطنين"، مقدمة تعازيها إلى عائلة سالم أبو مجاهد.

وأشارت إلى أن "فرنسا، التي لديها برنامج كثيف للتعاون مع الحماية المدنية، ضمت جهودها إلى الجهود اللبنانية لوقف هذه الحرائق"، لافتة إلى أن "العقيد غايل ميفيرت شارك في خلية الأزمة الوطنية التي قام بتفعيلها رئيس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير، بالتنسيق مع وزيرة الداخلية ريا الحسن. وساعد بشكل خاص في تقديم طلب مساعدة رسمي للحصول على قاذفات المياه، لدى الآلية الأوروبية للحماية المدنية. ونحن لا نزال مستعدين للاستجابة لاحتياجات السلطات اللبنانية".