مؤسسسة فريد البستاني: سفارة اليابان خصصت مساعدة مالية لمستوصف مار يوسف بالدامور لتحسين العناية الطبية

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أعلنت "مؤسسة فريد البستاني" التي يرأسها النائب فريد البستاني، ان "السفارة اليابانية، بمتابعة وجهد منها، خصصت مساعدة مالية قيمة من الحكومة اليابانية لمصلحة مستوصف جمعية مار يوسف الخيرية في الدامور الذي يقوم بعمل كبير في تلبية الحاجات الصحية والفحوصات التشخيصية لعدد كبير من المرضى المقيمين في بلدة الدامور والبلدات المجاورة بغض النظر عن انتماءاتهم".





ولفتت الى "توقيع عقد منحة اليوم بين سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوتشي ورئيس مستوصف الجمعية جورج حلال، في مبنى السفارة في بيروت، في حضور النائب البستاني ورئيس بلدية الدامور شارل غفري.





ويذكر أن المنحة مخصصة لتحسين العناية الطبية وتوسيع التغطية من طريق تجهيز المستوصف بالمعدات الطبية الحديثة لكي يتمكن من تلبية الحاجات المتنامية للمرضى وتوفير الفحوص الشاملة لهم".