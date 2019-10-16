الرئيس عون: التوجيهات اعطيت للهيئة العليا للاغاثة للتعويض على الاهالي وأصحاب المنشآت المتضررين من الحرائق

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يصل مساء اليوم الى بيروت رئيس جمهورية ايرلندا الدكتور مايكل هيغينزMichael HIGGINS في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الى لبنان، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ويرافق الرئيس الضيف عقيلته سيدة ايرلندا الاولى سابينا ماري هيغينز Sabina Mary HIGGINS الى جانب وفد رسمي واداري.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون الرئيس الايرلندي الضيف وقرينته ظهر غد في القصر الجمهوري في بعبدا حيث يقام له استقبال رسمي، يُعقد بعده لقاء ثنائي بين الرئيسين، على ان يلي ذلك لقاء موسع يضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس الضيف.

ويلي اللقاءان مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيسين عون وهيغينز. ويقيم الرئيس عون بعد ذلك مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس الضيف وقرينته والوفد المرافق.

ويتضمن برنامج الرئيس هيغينز لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على ان ينتقل يوم الجمعة الى مقر اليونيفيل في الجنوب حيث يلتقي قوات كتيبة بلاده، على ان يغادر بيروت يوم السبت بعدما يعقد اجتماعا مع المنظمات غير الحكومية وممثلي اللاجئين في لبنان.





متابعة ذيول الحرائق

وكان الرئيس عون تابع منذ الصباح الباكر، التطورات المتعلقة بالحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق اللبنانية امس، وتلقى تقارير حول اوضاع القرى والبلدات التي استهدفتها، والاجراءات التي اتخذت لمساعدة العائلات التي اضطر افرادها الى ترك منازلهم بعد محاصرتها بالنار. كما اطلع على معلومات اولية عن الاضرار التي خلفتها النيران وتفاصيل عمليات مكافحة النار وتبريد الاراضي في المناطق المحترقة.

كما تابع الرئيس عون التجاوب الذي لقيه لبنان من عدد من الدول التي سارعت الى مساعدة الاجهزة والقوى اللبنانية في اخماد الحرائق، لا سيما من قبرص والاردن واليونان، منوها بالدعم الذي تحقق في هذا المجال.





وفد من الدامور

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون بعد ظهر اليوم، النائب الدكتور ماريو عون مع وفد من بلدة الدامور أطلعه على الأضرار التي لحقت بالبلدة وبجوارها نتيجة الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين. وشرح الوفد لرئيس الجمهورية الصعوبات التي واجهت رجال الدفاع المدني والاطفاء في مكافحة النار، واضطرار عدد من سكان البلدة إلى مغادرة منازلهم تحسباً، لكنهم عادوا اليوم. وطالب الوفد بالتعويض على المتضررين في الدامور وكافة بلدات قضاء الشوف التي استهدفتها النيران.

وأكد الرئيس عون على أن التوجيهات أعطيت للهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح دقيق للأضرار التي حلت بالدامور وغيرها من البلدات ليصار إلى تعويض الأهالي وأصحاب المنشآت التي احترقت كلياً أو جزئياً. واشار الرئيس عون إلى أن حملة تشجير واسعة ستشهدها المنطقة فور الانتهاء من معالجة الحرائق وذيولها حتى يعود الشوف أخضرا كما كان.

وتطرق البحث إلى حاجات المنطقة وإلى عزم الدامور على استضافة "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" على أرض قدمتها البلدية لهذه الغاية.





بطلة العالم في رياضة JiuJitsu

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون اللبنانية مارييلا عطالله التي أحرزت الميدالية الذهبية في رياضة JiuJitsu التي أقيمت في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية في شهر آب الماضي. وقدمت الآنسة عطالله ميدالية الفوز للرئيس عون الذي هنأها متمنياً لها التوفيق والنجاح.