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قوى الأمن تنشر فيديو لـ"متسبّب بحريق"... وهذا ما كشفته

16
OCTOBER
2019
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عنصرًا من الشرطة البلدية وهو ينهال بالضرب على أحد الأشخاص.

 

وقيلَ، بأنّ الشخص الذي تعرَّض للضرب كان يفتعل حرائق.

 

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، أنه "من خلال المتابعة والتحقيق الذي أجرته فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي، تبيَّن أن (ح. م.) من الجنسية السورية، وهو عامل في إحدى الورش الكائنة في بلدة بعبدات – المتن، قد أقدم على إحراق بعض النفايات (أكياس من النايلون والورق وكرتون...) في محيط الورشة، وذلك بعد أن طلب مالك الورشة التخلّص منها".

 

وأفادت قوى الأمن، أنّ "عناصر شرطة البلدية قد حضروا الى المكان وجرى إخماد النيران، فيما أقدم شرطيان على ضرب العامل بعدما حاول الفرار".

 

وأفادت القوى الأمنية، عن توقيف ح. م. للتسبّب بإحراق النفايات، ولدخوله البلاد خلسة، وتُرك الشرطيان البلديان لقاء سندي إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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