منح دراسية لأبناء أبو مجاهد وتبرع بالراتب لشراء معدات للدفاع المدني... فريد البستاني: الناس تنتظر ما سننفذه على الارض

A + A -

لفت النائب فريد بستاني الى ان لجنة البيئة بحثت اليوم بالكثير من الخطط ولكن الشعب ينتظر ما الذي سننفذه على الارض، مشيرا في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب ميشال معوض الى ان مؤسسة فريد البستاني ستعمل بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض على التشجير وتوزيع البذور في المناطق المنكوبة والتركيز على الاراضي الزراعية المتضررة.



وكشف البستاني أنه سيتبرع براتبه لـ3 اشهر لمؤسسة فريد بستاني لتشتري معدات للدفاع المدني.



وقال: "مؤسسة فريد بستاني ستقدم مبلغا ماليا لمتطوعي الدفاع المدني الذين عملوا في الشوف كعربون شكر".



واضاف: "مؤسسة فريد بستاني ستقدم منحا دراسية لأطفال الشهيد سليم بو مجاهد".