كركي يوضح ما يتداول بشأن دفع تعويض قدره 3، 8 مليار ليرة

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أوضح المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للخبر المتداول على وسائل التواصل الإجتماعي مفاده أنّ "مدير الضمان أو أحد المستخدمين في الصندوق تقاضى تعويضا قدره 3، 8 مليار ل.ل. بداعي بلوغ السن القانونية".



وأكّد أنّ "الشيك ذاته كما هو مذكور في متنه يعود لأحد الأجراء في القطاع الخاص، وليس مستخدما حاليا أو سابقا في الضمان الإجتماعي".



واعتبر أنّ زج إسم الضمان الإجتماعي هو إفتراء يتناول المؤسسة ومستخدميها، مشيرا إلى أنّ كان الأحرى العودة إلى الإدارة في كل ما يعني الضمان الإجتماعي للتثبت من صحة المعلومات ومصداقيتها قبل نشرها.